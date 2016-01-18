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Лучшая архитектура 2015 года

Лучшая архитектура 2015 годаThe Village попросил архитекторов рассказать о запомнившихся им архитектурных проектах прошлого года и составил собственный список важных построек

Лучшая архитектура 2015 года

Лучшая архитектура 2015 года
The Village попросил архитекторов рассказать о запомнившихся им архитектурных проектах прошлого года и составил собственный список важных построек