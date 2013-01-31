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Марк Джеффри «Маркетинг, основанный на данных»
Кейсы
Марк Джеффри «Маркетинг, основанный на данных»H&F прочитал книгу, в которой переменных больше, чем слов, и узнал, как можно оценить эффективность рекламной кампании.
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Марк Джеффри «Маркетинг, основанный на данных»
Кейсы

Марк Джеффри «Маркетинг, основанный на данных» H&F прочитал книгу, в которой переменных больше, чем слов, и узнал, как можно оценить эффективность рекламной кампании.