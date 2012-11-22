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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Пенне ригате с мидиями и тыквойШеф-повар ресторана «Серафино» Маурицио Пeкколо рассказал The Village, как приготовить пасту пенне ригате с мидиями и тыквой.
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Рецепты шефов

Рецепты шефов: Пенне ригате с мидиями и тыквой Шеф-повар ресторана «Серафино» Маурицио Пeкколо рассказал The Village, как приготовить пасту пенне ригате с мидиями и тыквой.