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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Пенне ригате с мидиями и тыквой
Шеф-повар ресторана «Серафино» Маурицио Пeкколо рассказал The Village, как приготовить пасту пенне ригате с мидиями и тыквой.
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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Пенне ригате с мидиями и тыквой
Шеф-повар ресторана «Серафино» Маурицио Пeкколо рассказал The Village, как приготовить пасту пенне ригате с мидиями и тыквой.
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