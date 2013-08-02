Поло Fred Perry, платье Vika Gazinskaya, рюкзак Herschel Туфли Purified, ботинки Robert Clergerie, украшения Mawi, свитшот Zoe Karssen и другие вещи в магазинах Москвы
Поло Fred Perry, платье Vika Gazinskaya, рюкзак Herschel Туфли Purified, ботинки Robert Clergerie, украшения Mawi, свитшот Zoe Karssen и другие вещи в магазинах Москвы
Планы на осень: Новые марки в московских магазинах Силиконовые украшения EK Thongprasert, неопреновые платья Simone Rocha и ещё одни французы The Kooples — The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с осени.