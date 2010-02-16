Не спи моряк – проспишь маяк! МАЯКИ – крайне романтичные сооружения в виде башни. Служат видимым ориентиром днем и испускают световые вспышки ночью, предупреждая моряков об опасности. Если ты моряк, то уже знаешь, что на сегодняшний день маяки полностью переведены на автоматическое обслуживание. В то время как раньше на них жили смотрители.И даже если ты моряк, тебе будет интересно, что маяки сегодня – это еще...