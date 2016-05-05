Весь май в Москве можно будет наблюдать звездопады
Майские Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы
Весь май в Москве можно будет наблюдать звездопады Майские Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы
В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р
Московский планетарий рассказал, какие астрономические явления можно будет наблюдать в небе над столицей в ближайшее время
В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р Московский планетарий рассказал, какие астрономические явления можно будет наблюдать в небе над столицей в ближайшее время
Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад? The Village узнал у сотрудников Московского планетария, как и где лучше наблюдать за звёздным дождём