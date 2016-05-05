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Весь май в Москве можно будет наблюдать звездопады

Майские Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы

Весь май в Москве можно будет наблюдать звездопады
Майские Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы

В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р

Московский планетарий рассказал, какие астрономические явления можно будет наблюдать в небе над столицей в ближайшее время

В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р
Московский планетарий рассказал, какие астрономические явления можно будет наблюдать в небе над столицей в ближайшее время

Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад?
Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад? The Village узнал у сотрудников Московского планетария, как и где лучше наблюдать за звёздным дождём
Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад?

Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад?
The Village узнал у сотрудников Московского планетария, как и где лучше наблюдать за звёздным дождём

Москвичи смогут увидеть звездопад в ночь на 6 мая

Он продлится до конца месяца

Москвичи смогут увидеть звездопад в ночь на 6 мая
Он продлится до конца месяца