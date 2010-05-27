В McDonald's будут принимать банковские карты Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшее время станет принимать банковские карты, пишет в номере от 27 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, партнером американской компании станет банк "Русский стандарт", который и установит в сети необходимое оборудование.