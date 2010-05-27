Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании The Village выяснил, как санкции и девальвация рубля сказались на крупных корпорациях
Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании The Village выяснил, как санкции и девальвация рубля сказались на крупных корпорациях
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным? Все выходные The Village стоял в московских очередях и записывал разговоры людей
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным? Все выходные The Village стоял в московских очередях и записывал разговоры людей
В McDonald's будут принимать банковские карты Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшее время станет принимать банковские карты, пишет в номере от 27 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, партнером американской компании станет банк "Русский стандарт", который и установит в сети необходимое оборудование.