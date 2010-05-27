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Тест: Как получить работу мечты
СПЕЦПРОЕКТ
Тест: Как получить работу мечты Рассказываем, какие навыки нужны для разных профессий
Тест: Как получить работу мечты
СПЕЦПРОЕКТ

Тест: Как получить работу мечты
Рассказываем, какие навыки нужны для разных профессий

Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании
Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании The Village выяснил, как санкции и девальвация рубля сказались на крупных корпорациях
Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании

Как ситуация в России повлияла на IKEA, adidas, Apple и другие иностранные компании
The Village выяснил, как санкции и девальвация рубля сказались на крупных корпорациях

Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным? Все выходные The Village стоял в московских очередях и записывал разговоры людей
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?

Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?
Все выходные The Village стоял в московских очередях и записывал разговоры людей

В McDonald's будут принимать банковские карты Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшее время станет принимать банковские карты, пишет в номере от 27 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, партнером американской компании станет банк "Русский стандарт", который и установит в сети необходимое оборудование.

В McDonald's будут принимать банковские карты
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшее время станет принимать банковские карты, пишет в номере от 27 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, партнером американской компании станет банк "Русский стандарт", который и установит в сети необходимое оборудование.