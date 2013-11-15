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Гид по подаркам: Крупные украшения
Гид по подаркам: Крупные украшения Christian Dior, Meadham Kirchhoff и другие яркие украшения, которые можно купить в подарок на Новый год.
Гид по подаркам: Крупные украшения

Гид по подаркам: Крупные украшения
Christian Dior, Meadham Kirchhoff и другие яркие украшения, которые можно купить в подарок на Новый год.

Что надеть: Платье Mary Katrantzou, свитшот Oh, my, часы Casio G-Shock
Что надеть: Платье Mary Katrantzou, свитшот Oh, my, часы Casio G-Shock Meadham Kirchhoff x Topshop, сумка Loewe, платье Mary Katrantzou, джемпер Markus Lupfer, часы G-shock, свитшот Oh, my, юбка Anna Sui, платок Roda и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Платье Mary Katrantzou, свитшот Oh, my, часы Casio G-Shock

Что надеть: Платье Mary Katrantzou, свитшот Oh, my, часы Casio G-Shock
Meadham Kirchhoff x Topshop, сумка Loewe, платье Mary Katrantzou, джемпер Markus Lupfer, часы G-shock, свитшот Oh, my, юбка Anna Sui, платок Roda и другие вещи в магазинах Москвы.