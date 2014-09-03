Гид The Village
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваляThe Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям
Гид The Village
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля The Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям
Гид The Village
Что дают за чекины в Москве Американо, наливка, лимонад, воздушное безе и апельсиновый крамбл в подарок — The Village рассказывает о бонусах, которые дают московские кафе, рестораны и бары за чекины в Swarm (Foursquare)
Гид The Village