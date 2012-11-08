Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.