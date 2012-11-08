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Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве
Рестораны
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в МосквеThe Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.
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Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве
Рестораны

Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве The Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.

Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве
Рестораны
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в МосквеРамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.
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Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве
Рестораны

Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.