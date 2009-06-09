Сколько стоит жизнь в Мехико Ужин с тако и кесадильями, безопасный транспорт и сейсмоустойчивые дома
Сколько стоит жизнь в Мехико Ужин с тако и кесадильями, безопасный транспорт и сейсмоустойчивые дома
Рома, район стартапов в храмах Мехико The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Рома, район гастрономических пабов и дизайнерских ателье в дворцах и храмах
Рома, район стартапов в храмах Мехико The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Рома, район гастрономических пабов и дизайнерских ателье в дворцах и храмах
Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать
Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать
Иностранный опыт: Как фасад здания очищает воздух в Мехико Из-за высокого уровня загрязнённости воздуха выхлопными газами в Мехико постоянно стоит смог. Архитекторы из Elegant Embellishments нашли решение для мегаполиса, создав воздухоочистительные фасады.
Иностранный опыт: Как фасад здания очищает воздух в Мехико Из-за высокого уровня загрязнённости воздуха выхлопными газами в Мехико постоянно стоит смог. Архитекторы из Elegant Embellishments нашли решение для мегаполиса, создав воздухоочистительные фасады.
Идеи для города: Бесплатный интернет в парках Мехико The Village продолжает исследовать необычные и полезные проекты, которые придумывают в разных городах мира. Во втором выпуске — история о собаках, чистых парках и системе Poo Wi-Fi.
Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси The Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы