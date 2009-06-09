Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать