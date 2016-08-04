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Фильмы недели
«Отряд самоубийц», «Месть от кутюр», «Джульетта»
Алиса Таёжная — об очередной супергеройской экранизации, фильме с Кейт Уинслет в главной роли и новой картине Педро Альмодовара
Фильмы недели
«Отряд самоубийц», «Месть от кутюр», «Джульетта»
Алиса Таёжная — об очередной супергеройской экранизации, фильме с Кейт Уинслет в главной роли и новой картине Педро Альмодовара