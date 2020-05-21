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В Металлострое регулярно находят черепах. Откуда они в индустриальном поселке?
В Металлострое регулярно находят черепах. Откуда они в индустриальном поселке? Проблема безответственности некоторых петербуржцев на примере рептилий
В Металлострое регулярно находят черепах. Откуда они в индустриальном поселке?

В Металлострое регулярно находят черепах. Откуда они в индустриальном поселке?
Проблема безответственности некоторых петербуржцев на примере рептилий