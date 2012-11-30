вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Ситуация

Игорь Сечин — о своем праве на мигалку

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» послал журналистов «в жопу» на вопрос о мигалке Сечина

0
Ситуация

Игорь Сечин — о своем праве на мигалку Ранее пресс-секретарь «Роснефти» послал журналистов «в жопу» на вопрос о мигалке Сечина

Ситуация

В «Роснефти» сообщили о праве Сечина на мигалку

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» послал журналистов «в жопу» на вопрос о мигалке Сечина

0
Ситуация

В «Роснефти» сообщили о праве Сечина на мигалку Ранее пресс-секретарь «Роснефти» послал журналистов «в жопу» на вопрос о мигалке Сечина

Город

Мигалки на дорогах теперь можно отслеживать через смартфон

В AppStore появилось приложение, позволяющее фиксировать автомобили с мигалками, а также их нарушения ПДД.

1
Город

Мигалки на дорогах теперь можно отслеживать через смартфон В AppStore появилось приложение, позволяющее фиксировать автомобили с мигалками, а также их нарушения ПДД.