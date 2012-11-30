Ситуация
Игорь Сечин — о своем праве на мигалку
Ранее пресс-секретарь «Роснефти» послал журналистов «в жопу» на вопрос о мигалке Сечина
Ситуация
Игорь Сечин — о своем праве на мигалку Ранее пресс-секретарь «Роснефти» послал журналистов «в жопу» на вопрос о мигалке Сечина
Ситуация
В «Роснефти» сообщили о праве Сечина на мигалку
Ранее пресс-секретарь «Роснефти» послал журналистов «в жопу» на вопрос о мигалке Сечина
Ситуация
В «Роснефти» сообщили о праве Сечина на мигалку Ранее пресс-секретарь «Роснефти» послал журналистов «в жопу» на вопрос о мигалке Сечина
Город
Мигалки на дорогах теперь можно отслеживать через смартфон
В AppStore появилось приложение, позволяющее фиксировать автомобили с мигалками, а также их нарушения ПДД.
Город