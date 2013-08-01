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Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNC
Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNC Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему
Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNC

Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNC
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему