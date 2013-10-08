Суд продлил срок принудительного лечения фигуранта «болотного дела» Косенко
Судебное заседание прошло в закрытом режиме
Суд продлил срок принудительного лечения фигуранта «болотного дела» Косенко Судебное заседание прошло в закрытом режиме
Как живут в психиатрическом стационаре Приговорённый к принудительному лечению за беспорядки на Болотной площади Михаил Косенко рассказал The Village о том, в каких условиях содержат признанных невменяемыми преступников
Как живут в психиатрическом стационаре Приговорённый к принудительному лечению за беспорядки на Болотной площади Михаил Косенко рассказал The Village о том, в каких условиях содержат признанных невменяемыми преступников
Фигурант «болотного дела» Михаил Косенко вышел из психбольницы
Михаил Косенко заявил, что продолжит ходить на митинги оппозиции
Фигурант «болотного дела» Михаил Косенко вышел из психбольницы Михаил Косенко заявил, что продолжит ходить на митинги оппозиции
Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка
Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».