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«Я шью бодипозитивную одежду»
«Я шью бодипозитивную одежду» Петербургский дизайнер Михаил Котин — о том, как он создал марку с (возможно) самой большой размерной сеткой в мире
«Я шью бодипозитивную одежду»

«Я шью бодипозитивную одежду»
Петербургский дизайнер Михаил Котин — о том, как он создал марку с (возможно) самой большой размерной сеткой в мире