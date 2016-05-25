В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)
Их подозревают в растрате бюджетных средств
Экс-директор ГЦСИ возглавил музей древнерусского искусства имени Рублёва
Ранее РОСИЗО и ГЦСИ объединили в одну структуру, и Миндлин оставил свой пост
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ? The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ? The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства
РОСИЗО и Центр современного искусства объединяют
Новую структуру возглавит нынешний руководитель РОСИЗО Сергей Перов