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Как это работает
Как устроен супермаркет
Почему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина
Как это работает
Как устроен супермаркет
Почему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина