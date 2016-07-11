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Как устроен супермаркет

Как устроен супермаркетПочему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина

Как устроен супермаркет

Как устроен супермаркет
Почему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина