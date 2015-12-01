18 кафе, ресторанов и баров ноября (Петербург) Три новых бургерных, возрождение Prosto Vino, ресторан «Морошка для Пушкина», интернациональный стритфуд в «Pedro & Gomez у Ларисы» и ещё 12 заведений, открывшихся в ноябре