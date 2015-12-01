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Новое в Петербурге
18 кафе, ресторанов и баров ноября (Петербург)
Три новых бургерных, возрождение Prosto Vino, ресторан «Морошка для Пушкина», интернациональный стритфуд в «Pedro & Gomez у Ларисы» и ещё 12 заведений, открывшихся в ноябре
Новое в Петербурге
18 кафе, ресторанов и баров ноября (Петербург)
Три новых бургерных, возрождение Prosto Vino, ресторан «Морошка для Пушкина», интернациональный стритфуд в «Pedro & Gomez у Ларисы» и ещё 12 заведений, открывшихся в ноябре