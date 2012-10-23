вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Город

Улицы продолжат чистить химическим реагентом

Чиновники не успели закупить бишофит, которым собирались чистить улицы, поэтому в этом году снова будут использовать химические реагенты.

5
Город

Улицы продолжат чистить химическим реагентом Чиновники не успели закупить бишофит, которым собирались чистить улицы, поэтому в этом году снова будут использовать химические реагенты.

Город

Улицы Москвы будут очищать минеральным реагентом

Москва отказывается от химических реагентов, вместо них очищать дороги этой зимой будут с помощью бишофита.

1
Город

Улицы Москвы будут очищать минеральным реагентом Москва отказывается от химических реагентов, вместо них очищать дороги этой зимой будут с помощью бишофита.