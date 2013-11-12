Что вы знаете о российских зарплатах? Попробуйте определить, кого в Москве считают богачами, какие профессии рекомендуют детям и сколько денег нужно для счастья
Что вы знаете о российских зарплатах? Попробуйте определить, кого в Москве считают богачами, какие профессии рекомендуют детям и сколько денег нужно для счастья
Госдума установила МРОТ на 2016 год МРОТ проиндексируют на 4 %
Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге The Village узнал, в каком мегаполисе платят больше всего
Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге The Village узнал, в каком мегаполисе платят больше всего
В Москве из-за инфляции увеличат минимальный размер оплаты труда
Решение об увеличении показателя городские власти обещают принять в ближайшее время