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Что вы знаете о российских зарплатах?
Что вы знаете о российских зарплатах? Попробуйте определить, кого в Москве считают богачами, какие профессии рекомендуют детям и сколько денег нужно для счастья
Что вы знаете о российских зарплатах?

Что вы знаете о российских зарплатах?
Попробуйте определить, кого в Москве считают богачами, какие профессии рекомендуют детям и сколько денег нужно для счастья

Госдума установила МРОТ на 2016 год

МРОТ проиндексируют на 4 %

Госдума установила МРОТ на 2016 год
МРОТ проиндексируют на 4 %

Минимальная зарплата в Москве

Минимальная зарплата в Москве выросла на 800 рублей

Минимальная зарплата в Москве
Минимальная зарплата в Москве выросла на 800 рублей

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге
Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге The Village узнал, в каком мегаполисе платят больше всего
Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге
The Village узнал, в каком мегаполисе платят больше всего

В Москве из-за инфляции увеличат минимальный размер оплаты труда

Решение об увеличении показателя городские власти обещают принять в ближайшее время

В Москве из-за инфляции увеличат минимальный размер оплаты труда
Решение об увеличении показателя городские власти обещают принять в ближайшее время

Минимальная зарплата в Москве

Минимальную заработную плату в Москве увеличили на 500 рублей

Минимальная зарплата в Москве
Минимальную заработную плату в Москве увеличили на 500 рублей

В Москве увеличится минимальная зарплата

С 1 января 2014 года минимальная заработная плата в Москве станет больше.

В Москве увеличится минимальная зарплата
С 1 января 2014 года минимальная заработная плата в Москве станет больше.