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Создать министерство счастья

С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Создать министерство счастья
С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко