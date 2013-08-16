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«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена»
«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена» Миньоны на службе зла в Америке, десктоп-хоррор от Тимура Бекмамбетова и главный документальный фильм 2014 года — Настя Курганская посмотрела новинки проката
«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена»

«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена»
Миньоны на службе зла в Америке, десктоп-хоррор от Тимура Бекмамбетова и главный документальный фильм 2014 года — Настя Курганская посмотрела новинки проката

Фильмы недели: «Паранойя», «Гадкий я — 2», «Мы — Миллеры»
Фильмы недели: «Паранойя», «Гадкий я — 2», «Мы — Миллеры» Гэри Олдман против Харрисона Форда, триумфальное возвращение миньонов, стриптиз Дженнифер Энистон — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего кинопроката.
Фильмы недели: «Паранойя», «Гадкий я — 2», «Мы — Миллеры»

Фильмы недели: «Паранойя», «Гадкий я — 2», «Мы — Миллеры»
Гэри Олдман против Харрисона Форда, триумфальное возвращение миньонов, стриптиз Дженнифер Энистон — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего кинопроката.