Сколько стоит петербургский бар-хоппинг Корреспондент и фотограф The Village за одну ночь выпили в 15 самых популярных петербургских барах, чтобы выяснить, сколько стоит и что представляет из себя петербургский бар-хоппинг
Сколько стоит петербургский
бар-хоппинг Корреспондент и фотограф The Village за одну ночь выпили в 15 самых популярных петербургских барах, чтобы выяснить, сколько стоит и что представляет из себя петербургский бар-хоппинг
Планы на майские: Гид по Петербургу Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.
Планы на майские: Гид по Петербургу Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.
Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло После того, как в Christchurch'e я приобрел самую странную игрушку в Junk Shop'e и помог больным котятам, этот медведь в красных штанах исколесил на передней панели нашего тёмно-зелёного Виндома весь Южный остров. А это немногим больше 6000 километров! По такому поводу представляю вашему вниманию серию "Мишка на Юге" - путешествие одного ненастоящего медведя по Новой Зеландии.