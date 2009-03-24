Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло После того, как в Christchurch'e я приобрел самую странную игрушку в Junk Shop'e и помог больным котятам, этот медведь в красных штанах исколесил на передней панели нашего тёмно-зелёного Виндома весь Южный остров. А это немногим больше 6000 километров! По такому поводу представляю вашему вниманию серию "Мишка на Юге" - путешествие одного ненастоящего медведя по Новой Зеландии.