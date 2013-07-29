Распродажа в Mango, Sneakerhead и воскресный маркет Mobeledom Специальные акции, скидки, сезонные распродажи и другие новости магазинов
Распродажа в Mango, Sneakerhead и воскресный маркет Mobeledom Специальные акции, скидки, сезонные распродажи и другие новости магазинов
Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебели Армянский ковёр, кресло нерастиражированного британского дизайнера, девочка-штопор, барные стулья из Азии — выбор Аркадия Зельцера
Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебели Армянский ковёр, кресло нерастиражированного британского дизайнера, девочка-штопор, барные стулья из Азии — выбор Аркадия Зельцера
В «Новой Голландии» будут продавать винтажную мебель
На два дня в «Новой Голландии» откроется шоу-рум винтажной европейской мебели 1960-1970-х годов.