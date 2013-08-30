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Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной»
Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной» Каннский хит о юной шлюхе, задорная хоррор-сатира и история убийцы-семьянина — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной»

Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной»
Каннский хит о юной шлюхе, задорная хоррор-сатира и история убийцы-семьянина — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.