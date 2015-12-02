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«Хочешь денег? — *** как бессмертный пони»: Что IKEA сделала с кировским посёлком

«Хочешь денег? — *** как бессмертный пони»: Что IKEA сделала с кировским посёлкомРепортаж The Village из отдалённого российского посёлка, где выпускают мебель для шведской компании

«Хочешь денег? — *** как бессмертный пони»: Что IKEA сделала с кировским посёлком

«Хочешь денег? — *** как бессмертный пони»: Что IKEA сделала с кировским посёлком
Репортаж The Village из отдалённого российского посёлка, где выпускают мебель для шведской компании