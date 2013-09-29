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Сколько стоит породистая собака?
Эксперимент

Сколько стоит породистая собака? Во сколько обойдется покупка и уход за щенком сиба-ину, корги или шпица

Эксперимент

Сколько стоит породистая собака? Во сколько обойдется покупка и уход за щенком сиба-ину, корги или шпица

Галереи
Лучшие страницы Instagram с животными: Часть 1Мы начинаем серию материалов про обладателей и героев лучших страниц Instagram с животными. В первом выпуске — японский ёжик, мопс из Вашингтона и эксцентричный обладатель личного зоопарка из Дубаев.
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Галереи

Лучшие страницы Instagram с животными: Часть 1 Мы начинаем серию материалов про обладателей и героев лучших страниц Instagram с животными. В первом выпуске — японский ёжик, мопс из Вашингтона и эксцентричный обладатель личного зоопарка из Дубаев.

Галереи
Осенние собаки в снимках InstagramЧем занимаются горожане в пасмурный уикенд? Нет, не только фотографируют котов. В подборке The Village — собаки, ставшие героями Instagram в эти выходные.
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Галереи

Осенние собаки в снимках Instagram Чем занимаются горожане в пасмурный уикенд? Нет, не только фотографируют котов. В подборке The Village — собаки, ставшие героями Instagram в эти выходные.