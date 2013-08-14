Севастиди сообщила об осужденной за СМС жительнице Адлера
60-летнюю женщину отправили в колонию на восемь лет
Севастиди сообщила об осужденной за СМС жительнице Адлера 60-летнюю женщину отправили в колонию на восемь лет
Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица РоссииThe Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня
Как в мордовском лесу
живёт кулинарная
столица России The Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня
Ссылки дня: очередной «пехтинг» Навального, инопланетяне на журфаке МГУ и происхождение колбасы
Интервью Эдуарда Лимонова, очередной «пехтинг» Алексея Навального, словарь FURFUR и происхождение колбасы — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: очередной «пехтинг» Навального, инопланетяне на журфаке МГУ и происхождение колбасы Интервью Эдуарда Лимонова, очередной «пехтинг» Алексея Навального, словарь FURFUR и происхождение колбасы — в наших «Ссылках дня».
Цифра дня: Сколько лет нужно копить на квартиру в Петербурге
Аналитики от недвижимости посчитали, сколько лет нужно полностью откладывать свою зарплату, чтобы накопить на квартиру в Петербурге.