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Как всё устроено
Как всё устроено: Работа моряка
Матрос на торговом судне анонимно рассказал The Village о том, чем филиппинцы на корабле отличаются от русских, о женах в порту и пиратах в море.
Как всё устроено
Как всё устроено: Работа моряка
Матрос на торговом судне анонимно рассказал The Village о том, чем филиппинцы на корабле отличаются от русских, о женах в порту и пиратах в море.
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