Переведи меня: Зачем Moscow Translation Agency проводит мастер-классы для клиентов Вложив в 2006 году $20 000 в бюро переводов своего приятеля, Кирилл Косолапов и Павел Заика не подозревали, что через семь лет компания станет зарабатывать в сто раз больше.