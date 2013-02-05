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Как поживаете: Три героя H&F — о переменах в их проектах
Сделал сам
Как поживаете: Три героя H&F — о переменах в их проектахH&F продолжает выяснять, как живут предприниматели, о которых мы писали год назад.
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Как поживаете: Три героя H&F — о переменах в их проектах
Сделал сам

Как поживаете: Три героя H&F — о переменах в их проектах H&F продолжает выяснять, как живут предприниматели, о которых мы писали год назад.

Переведи меня: Зачем Moscow Translation Agency проводит мастер-классы для клиентов
Сделал сам
Переведи меня: Зачем Moscow Translation Agency проводит мастер-классы для клиентовВложив в 2006 году $20 000 в бюро переводов своего приятеля, Кирилл Косолапов и Павел Заика не подозревали, что через семь лет компания станет зарабатывать в сто раз больше.
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Переведи меня: Зачем Moscow Translation Agency проводит мастер-классы для клиентов
Сделал сам

Переведи меня: Зачем Moscow Translation Agency проводит мастер-классы для клиентов Вложив в 2006 году $20 000 в бюро переводов своего приятеля, Кирилл Косолапов и Павел Заика не подозревали, что через семь лет компания станет зарабатывать в сто раз больше.