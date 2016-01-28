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Город

У офиса «Москоммерцбанка» протестуют валютные заёмщики

Они требуют переговоров с руководством банка

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Город

У офиса «Москоммерцбанка» протестуют валютные заёмщики Они требуют переговоров с руководством банка