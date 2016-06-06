«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы
«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы
Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля
Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября
ФАС обнаружила нарушения в конкурсе на организацию «Московской весны»
«Яблоко», инициировавшее соответствующую проверку, считает, что регулятор выявил не все нестыковки в этой сделке