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У московских кладбищ появилась своя газета Узнать всё о смерти, похоронах и льготах для семей усопших теперь можно в специальной бесплатной газете «Московский некрополь».

У московских кладбищ появилась своя газета
Узнать всё о смерти, похоронах и льготах для семей усопших теперь можно в специальной бесплатной газете «Московский некрополь».