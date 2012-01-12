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Город
У московских кладбищ появилась своя газета
Узнать всё о смерти, похоронах и льготах для семей усопших теперь можно в специальной бесплатной газете «Московский некрополь».
Город
У московских кладбищ появилась своя газета
Узнать всё о смерти, похоронах и льготах для семей усопших теперь можно в специальной бесплатной газете «Московский некрополь».
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