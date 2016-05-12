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ФАС обнаружила нарушения в конкурсе на организацию «Московской весны»

«Яблоко», инициировавшее соответствующую проверку, считает, что регулятор выявил не все нестыковки в этой сделке

ФАС обнаружила нарушения в конкурсе на организацию «Московской весны»
«Яблоко», инициировавшее соответствующую проверку, считает, что регулятор выявил не все нестыковки в этой сделке

Собянин — о «зелёной страшной голове» в Москве

Инсталляция, перенесённая в район станции метро «Сходненская», увеличила продажи в ближайшем торговом центре

Собянин — о «зелёной страшной голове» в Москве
Инсталляция, перенесённая в район станции метро «Сходненская», увеличила продажи в ближайшем торговом центре