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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На «Курской» установили автомат для продажи мороженого

Также мороженое можно купить на станции метро «Котельники»

На «Курской» установили автомат для продажи мороженого

Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»

Фестиваль мороженого в Москве посетили более 5 миллионов человек

Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»

«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города

«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города
The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей

В Москве раздадут бесплатное мороженое

Фестиваль «Московское мороженое» пройдёт в столице с 24 июня по 10 июля

В Москве раздадут бесплатное мороженое

В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого

Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей

В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого

В Москве пройдут фестивали «Московское мороженое» и «Дары природы»

Завершит летний сезон ярмарок фестиваль «Снова в школу»

В Москве пройдут фестивали «Московское мороженое» и «Дары природы»