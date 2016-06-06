На «Курской» установили автомат для продажи мороженого
Также мороженое можно купить на станции метро «Котельники»
Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»
Фестиваль мороженого в Москве посетили более 5 миллионов человек
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей
В Москве раздадут бесплатное мороженое
Фестиваль «Московское мороженое» пройдёт в столице с 24 июня по 10 июля
В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого
Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей
В Москве пройдут фестивали «Московское мороженое» и «Дары природы»
Завершит летний сезон ярмарок фестиваль «Снова в школу»