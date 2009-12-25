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MIXTURA - новое место на карте ночной Москвы Новое, открывшееся в прошлую пятницу, уютное, небольшое местечко, с качественным звуком и интерьером.

MIXTURA - новое место на карте ночной Москвы
Новое, открывшееся в прошлую пятницу, уютное, небольшое местечко, с качественным звуком и интерьером.