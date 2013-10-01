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Город
Комментарий: Москвичи о том, что они ничего не производят
The Village спросил москвичей на улице, что они думают о словах главы администрации президента Сергея Иванова, который выразил сомнение, что 20 миллионов москвичей производят хоть что-то.
Город
Комментарий: Москвичи о том, что они ничего не производят
The Village спросил москвичей на улице, что они думают о словах главы администрации президента Сергея Иванова, который выразил сомнение, что 20 миллионов москвичей производят хоть что-то.
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