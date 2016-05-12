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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москвичам будут присылать онлайн-оповещения об истечении срока действия паспорта

Рассылкой электронных писем займется сервис «Мосробот»

Москвичам будут присылать онлайн-оповещения об истечении срока действия паспорта

«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп

Письма-оповещения с указанием адресов и графиков работы пунктов сбора уже получили более 700 тысяч интернет-пользователей

«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп

Сервис «Мосробот» начал оповещать автомобилистов о дорожных перекрытиях

В случае массовых перекрытий уведомление получают пользователи, обращавшиеся к электронным сервисам автомобильной тематики

Сервис «Мосробот» начал оповещать автомобилистов о дорожных перекрытиях

В Москве запустили рекомендательный сервис «Мосробот»

«Мосробот» может предупреждать о городских событиях, перекрытиях дорог и отключении горячей воды

В Москве запустили рекомендательный сервис «Мосробот»