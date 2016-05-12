Москвичам будут присылать онлайн-оповещения об истечении срока действия паспорта
Рассылкой электронных писем займется сервис «Мосробот»
«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп
Письма-оповещения с указанием адресов и графиков работы пунктов сбора уже получили более 700 тысяч интернет-пользователей
Сервис «Мосробот» начал оповещать автомобилистов о дорожных перекрытиях
В случае массовых перекрытий уведомление получают пользователи, обращавшиеся к электронным сервисам автомобильной тематики
В Москве запустили рекомендательный сервис «Мосробот»
«Мосробот» может предупреждать о городских событиях, перекрытиях дорог и отключении горячей воды