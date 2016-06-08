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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как в петербургском парламенте испугались обсуждать мост Кадырова

Спикер петербургского ЗакСа выключил микрофон депутату Резнику при обсуждении горячего вопроса

Как в петербургском парламенте испугались обсуждать мост Кадырова

Смольный — о появлении моста Кадырова

Представитель петербургской администрации Андрей Кибитов обвинил оппонентов в «нечеловеческой сегрегации героев на своих и чужих»

Смольный — о появлении моста Кадырова

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»
Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия

«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова

«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова
The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле