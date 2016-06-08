Мост в честь чеченского героя-снайпера вместо моста Кадырова
Активисты движения «Солидарность» предложили посвятить мост через Дудергофский канал герою Великой Отечественной войны Абухаджи Идрисову
Смольный — о появлении моста Кадырова
Представитель петербургской администрации Андрей Кибитов обвинил оппонентов в «нечеловеческой сегрегации героев на своих и чужих»
Портрет полковника Буданова у «моста Кадырова»
Полковник обвинялся в похищении, изнасиловании и убийстве в 2000 году 18-летней чеченской девушки
Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия
Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста» Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле