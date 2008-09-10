Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах Женщина за рулем автомобиля — не редкость, а вот женщину на мотоцикле встретишь не часто. Василий Быков узнал, что в Москве существует несколько женских мотогруппировок и встретился с одной из них. Девушки рассказали ему о максимальной скорости, которую выжимала их машина, как они относятся к сотрудникам ГИБДД и о происшествиях на дорогах.
Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах Женщина за рулем автомобиля — не редкость, а вот женщину на мотоцикле встретишь не часто. Василий Быков узнал, что в Москве существует несколько женских мотогруппировок и встретился с одной из них. Девушки рассказали ему о максимальной скорости, которую выжимала их машина, как они относятся к сотрудникам ГИБДД и о происшествиях на дорогах.
Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.