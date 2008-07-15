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Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу
The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.

Где купить аксессуары для ретроскутера?
Где купить аксессуары для ретроскутера? Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в&nbsp;Москве. Классическая Vespa и&nbsp;ее азиатские аналоги Honda Giorno или&nbsp;Yamaha Vino стали доступными, и&nbsp;теперь даже курьер может без&nbsp;проблем приобрести себе не&nbsp;только практичное, но&nbsp;и красивое средство передвижения. Что&nbsp;уж&nbsp;говорить о&nbsp;различных модниках, повально пересевших...
Где купить аксессуары для ретроскутера?

Где купить аксессуары для ретроскутера?
Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в&nbsp;Москве. Классическая Vespa и&nbsp;ее азиатские аналоги Honda Giorno или&nbsp;Yamaha Vino стали доступными, и&nbsp;теперь даже курьер может без&nbsp;проблем приобрести себе не&nbsp;только практичное, но&nbsp;и красивое средство передвижения. Что&nbsp;уж&nbsp;говорить о&nbsp;различных модниках, повально пересевших...