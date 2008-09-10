Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.