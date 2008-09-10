17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Водителей мопедов обяжут получать права Водители мопедов будут обязаны учиться в автошколах и получать права. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму

Водителей мопедов обяжут получать права
Водители мопедов будут обязаны учиться в автошколах и получать права. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму

Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.

Календари Vespa
Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.