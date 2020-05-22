16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Черно-белый инстаграм глухого мойщика окон из Петербурга
Черно-белый инстаграм глухого мойщика окон из Петербурга Он вырос в ста метрах от Петропавловки, фарцевал в 1980-е, а теперь снимает видео о том, как правильно мыть окна
Черно-белый инстаграм глухого мойщика окон из Петербурга

Черно-белый инстаграм глухого мойщика окон из Петербурга
Он вырос в ста метрах от Петропавловки, фарцевал в 1980-е, а теперь снимает видео о том, как правильно мыть окна