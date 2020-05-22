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Черно-белый инстаграм глухого мойщика окон из Петербурга
Он вырос в ста метрах от Петропавловки, фарцевал в 1980-е, а теперь снимает видео о том, как правильно мыть окна
В закладки
Черно-белый инстаграм глухого мойщика окон из Петербурга
Он вырос в ста метрах от Петропавловки, фарцевал в 1980-е, а теперь снимает видео о том, как правильно мыть окна
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