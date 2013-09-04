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Обновлённый «Мясной клуб»
Обновлённый «Мясной клуб» Тушёные телячьи щёчки, оссобуко, запечённые мозговые кости, болито мисто и хорошие стейки по приемлемым ценам — Александр Раппопорт переделал меню и интерьер своего ресторана «Мясной клуб»
Обновлённый «Мясной клуб»

Обновлённый «Мясной клуб»
Тушёные телячьи щёчки, оссобуко, запечённые мозговые кости, болито мисто и хорошие стейки по приемлемым ценам — Александр Раппопорт переделал меню и интерьер своего ресторана «Мясной клуб»

Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля
Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля Порк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»
Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля

Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля
Порк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»