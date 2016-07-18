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Гастрономическая карта
«Вот пельмени — как их можно есть?»: Сирийцы — о том, где в Москве искать арабскую еду
«Галилео», безымянная столовая на проспекте Мира, Mr. Falafel и другие места, где нужно пробовать куса махши, хомос и тажин
Гастрономическая карта
«Вот пельмени — как их можно есть?»: Сирийцы — о том, где в Москве искать арабскую еду
«Галилео», безымянная столовая на проспекте Мира, Mr. Falafel и другие места, где нужно пробовать куса махши, хомос и тажин