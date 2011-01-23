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Удивительная Индия Индия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем

Удивительная Индия
Индия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем